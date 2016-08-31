ЦИК передумал обнародовать сведения о банковских счетах кандидатов

Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение не обнародовать данные о счетах кандидатов, которые примут участие в предстоящих выборах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в избирательной системе.

По его словам, при попытках проверки счетов с помощью Центробанка РФ возникли расхождения, из-за которых и было решено не выкладывать данные о счетах в открытый доступ. «Мы решили не травмировать людей таким количеством недостоверных данных», — цитирует газета свой источник.

Он считает, что решение Центризбиркома породило «некоторое неравенство»: «Кто-то все свои счета, включая нулевые, засветил, а кто-то ничего не указал и не понес санкций».

Ранее на сайте ЦИК появилась информация о том, что в ходе проверок депутатских деклараций о доходах и имуществе были выявлены недостоверные сведения.

С нынешнего года избирательная комиссия изменила порядок проверки счетов кандидатов — затрагиваются не только те счета, которые указывают они сами, но и все остальные, по данным различных кредитных организаций, обобщенным Центробанком.

В общей сложности, запросы на данные о банковских счетах были направлены в 800 с лишним кредитных организаций, однако не все они, как утверждает источник «Коммерсанта», отреагировали в соответствии с избирательным законодательством (ответ должен был поступить в ЦИК к 1 июня).