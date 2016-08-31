Польша отказала чеченским «беженцам» в разрешении на въезд

Польские власти отказали примерно двум сотням уроженцев Чечни в разрешении на пересечение границы страны, передает местный телеканал TVN24 со ссылкой на главу министерства внутренних дел Польши Мариуша Блащака.

По его словам, чеченцы, разбившие лагерь на границе Белоруссии и Польши, не имеют право на получение статуса беженцев, поскольку в Чечне в настоящее время нет военных действий. При этом Блащак напомнил, что в предшествующие годы Польша приняла многих беженцев из Чечни, — но сейчас ее граница «на замке».

Польский чиновник подчеркнул, что официальная Варшава прилагает все возможные усилия для оказания помощи беженцам из тех регионов, где продолжаются военные действия. Но появление чеченцев на границе Польши, по его мнению, — не что иное как попытка проложить новый маршрут нелегальной миграции мусульман в Европу.

Уроженцы Чечни разбили лагерь на белорусской территории в непосредственной близости от польской границы (КПП «Брест») 29 августа, все они заявили о намерении запросить в Польше статус беженцев. При этом граждане РФ ссылались на тяжелое экономическое положение в Чечне и угрозы похищения их самих или их близких.

По данным белорусской редакции «Радио Свободы», на данный момент в Бресте находятся порядка 2,7 тысячи выходцев из Чечни, которые пытаются получить статус беженцев в Польше.