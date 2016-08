В США певца Криса Брауна задержали после жалобы на нападение

Американского певца Криса Брауна арестован по подозрению в нападении на женщину со смертельным оружием. Об этом сообщает CNN.

В полицию Лос-Анджелеса поступил звонок по номеру 911 от некоей женщины, которая заявила, что Браун угрожал ей, но она смогла покинуть его дом. Полицейские прибыли к дому певца рано утром и, получив ордер на обыск, провели его и отвезли звезду в участок.

В результате Брауна отпустили на свободу под залог в 250 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт управления шерифа округа Лос-Анджелес.

«Спасибо всем за поддержку и пожелания. Крис на свободе и хорошо себя чувствует. Все обвинения в его адрес, очевидно, фальшивые», — написал в твиттере адвокат певца Марк Герагос.

