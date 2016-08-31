Сооснователь «Диссернета» поблагодарил Васильеву за увольнения в Минобрнауки

Увольнения в руководстве Министерства образования и науки позволили ему избавиться от людей, в чьих докторских диссертациях «Диссернет» усматривал много некорректных заимствований. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал один из основателей сообщества «Диссернет» Андрей Заякин, комментируя сообщения об отставках.

«Вот все тут ругали Васильеву, а я – и приватно, и публично – говорил, что "ретроград" в силу своей прямолинейности может оказаться честнее, чем изящно организованный записной либерал. И был прав.

Слетели в тартарары изрядно огорчавшие меня раскрашенные граждане Александр Страдзе, Владимир Голубовский а также Климов, раскраску которого сейчас достанем со склада, почистим и вам предъявим», – написал он.

Позже он дополнил свое высказывание следующим образом:

«В дополнение к истории: прощайте, д-р Климов! Прощайте, д-р Охота! Надеюсь, вы вместе с д-ром Страдзе и д-ром Голубовским никогда больше не переступите порог Минобра.

Низкий поклон министру Васильевой за этот решительный шаг, которого мы добивались от прежнего руководства несколько лет.»

О том, что недавно назначенная на этот пост глава Минобрнауки Ольга Васильева начала менять команду, работавшую при Дмитрии Ливанове, стало известно 30 августа. Как сообщили РБК источники в Минобрнауки, в отставку были отправлены трое заместителей министра и трое начальников департаментов.

Уволены были заместители Александр Климов, Екатерина Толстикова и Александр Повалко, курировавшие проведение конкурсных процедур, информационную политику, кадровую политику, имущество, финансовые вопросы и т.д. В отставку были отправлены и главы департамента информационной политики Анна Усачева, департамента имущества Александра Харченко, департамента государственной службы, кадров и управления делами Владимир Голубовский и департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Александр Страдзе.