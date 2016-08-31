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31 августа 2016, 15:43
допинг Олимпийские игры

Эксперт Никита Белоголовцев: Глобальный спорт борьбу с допингом уже проиграл

Проба на допинг
Проба на допинг
Pixabay

Деятельностью WADA всегда будут недовольны, и, возможно, какие-то реформы и точечные улучшения в антидопинговой сфере осуществимы, однако в целом глобальный спорт борьбу с допингом, в сущности, уже проиграл. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал спортивный журналист Никита Белоголовцев, комментируя информацию о назначении Березуцкого.

«WADA не любят более или менее все. Одни – за мягкость, другие – за жесткость, третьи – за назойливость, четвертые – за фактическую презумпцию виновности большого количества спортсменов. WADA – такой козел отпущения. Кто-то критикует ее за то, что российских спортсменов не допустили до Олимпийских игр, кто-то – за то, что все же допустили российскую сборную, не отстранили ее целиком.

Мне очень сложно сказать, возможна ли реформа WADA – я совсем не специалист в антидопинге. Но очевидно, что глобальный спорт борьбу с допингом не то что проигрывает, а, в общем, уже проиграл.

В огромном количестве видов спорта, особенно если взять так называемые "циклические" виды (кто быстрее добежал, кто дальше прыгнул), есть консенсус по поводу того, что "допинг используют все". Это такая очень упрощенная формула, конечно – если ее чуть больше раскрывать, то получится, что все продвинутые страны используют наработки с переднего края спортивной химии и фармакологии.

Граница "допинг – не допинг", во-первых, невероятно зыбкая. Во-вторых, она регулярно сдвигается туда или сюда. Сегодня это разрешено, завтра запрещено. Сегодня это не ловят, завтра начинают ловить – просто потому что аппаратура стала лучше и технологии двинулись вперед. И со своей дилетантской колокольни я не вижу никакого реального выхода из этой ситуации.

Очевидно, что формула "давайте разрешим использовать все и посмотрим на гладиаторские бои", во-первых, невозможна, во-вторых, цинична и аморальна, а в-третьих, очень опасна для здоровья людей. Это ведь только неподготовленному человеку кажется, что допущение "мы разрешил Оскару Писториусу с его суперпротезами соревноваться с обычными спортсменами, и люди начнут себе ноги отрезать" – это бред и идиотизм. Но на деле это недалеко от истины.

Какой-нибудь африканский или индийский паренек может на это пойти, его семья может на это пойти. Если есть в мире страны, где детей калечат, чтобы они делались попрошайками и зарабатывали хоть какие-то деньги, почему не допустить, что где-то детей могут калечить, чтобы они становились великими спортсменами? Поэтому не знаю, что с этим делать. Это очень тяжелая история, и я из нее пока не вижу никакого выхода.

Здесь, наверное, применима формула про демократию, которая является плохой системой управления, но лучше которой человечество ничего не придумало. Ну, наверно, в антидопинговой сфере возможны какие-то реформы, возможны точечные улучшения, но недовольные как были, так и будут. Это же часто и морально-этический вопрос – с условным недопуском какой-нибудь Елены Исинбаевой до Олимпийских игр или с разрешением участвовать в них людям, которых один-два раза на допинге ловили.

Так что я глубоко сочувствую людям, занимающимся борьбой с допингом. Им тяжело», – сказал Никита Белоголовцев. 

О том, что руководители антидопинговых комитетов 17 стран мира призвали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), СМИ сообщили 30 августа. Судьба WADA обсуждалась на специальном саммите в Копенгагене.

Среди предложений по реформированию агентства было предложение запретить руководителям WADA занимать посты в высших органах других спортивных организаций. 

 

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