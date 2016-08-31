Экспертиза «Полит.ру»: Новое налогообложение может стимулировать продажи неиспользуемой недвижимости

Увеличение налога на недвижимость в России, отмечающееся с введением новой системы налоголообложения, может, разве что, стимулировать продажи неиспользуемой недвижимости, кадастровая стоимость которой по каким-либо причинам значительно превышает рыночную. Такое мнение высказал «Полит.ру» Илья Казаков, юрист сервиса Правовед.ru.

«Думаю, это новость, по большому счету, из ничего – очередная страшилка из серии «повысим налог на квартиры – и все пенсионеры продадут квартиры в центре Москвы». Во-первых, сама по себе ставка налога в отношении жилых помещений и домов незначительна – не более 0,1%, по иным объектам – 0,5% (исключая коммерческие), что не является критичным для решения о продаже участка. Кроме того, ст.407 НК РФ устанавливает льготный налоговый режим, который касается как социально значимых объектов (квартира, жилой дом и т.п.), так и социально значимых субъектов (пенсионеры, инвалиды и другие группы населения), позволяющий при определенных условиях вообще избежать налогообложения.

Переход на рыночную стоимость при оценке недвижимости (а кадастровая оценка – большой шаг на этом пути) является логичным продолжением налоговой политики государства последних лет. При этом необходимо понимать, что суммы налогов на социальную недвижимость в РФ, даже с учетом данных изменений, составляют ничтожные суммы по сравнению с развитыми экономиками (что, впрочем, логично, учитывая уровень доходов населения).

Пока такие изменения могут, разве что, стимулировать продажи неиспользуемой недвижимости, в отношении которой по каким-либо причинам проведена оценка кадастровой стоимости, значительно превышающая рыночную, и при этом данная недвижимость не используется, хозяин не хочет тратиться на обжалование кадастровой оценки и ему проще ее продать. Понятно, что процент такой недвижимости незначителен и не способен повлиять на рынок», – считает Илья Казаков.

О том, что в результате введения в действие с 1 августа новой системы налогообложения в ряде регионов РФ, в том числе в Подмосковье, значительно выросли налоги на недвижимость, сообщила 31 августа газета «Известия». Ссылаясь на данные управляющего агентства недвижимости «Агентство.net», она писала, что это стало столь ощутимым ударом для владельцев больших дачных участков в ближайших к столице районах Подмосковья, что некоторые из них готовы продать свои участки.

Напомним, новая систем налогообложения предполагает, что размер налога устанавливается на основании кадастровой стоимости недвижимости, которая, в свою очередь, напрямую зависит от рыночной цены земли и домовладения. Единственным способом уменьшить этот налог является оспаривание кадастровой оценки.