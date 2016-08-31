Суд Швейцарии отклонил жалобу паралимпийцев РФ на отстранение от Игр

Федеральный суд Швейцарии отказался рассматривать жалобу Паралимпиийского комитета России (ПКР) на решение CAS, который ранее одобрил недопуск российских спортсменов к летней Паралимпиаде-2016. Об этом «Интерфакс» сообщили в ПКР.

Это означает, что всем российским паралимпийцам запрещено подавать заявки на участие в бразильских Паралимпийских играх с 7 по 18 сентября в Бразилии.

Напомним, 7 августа 2016 года президент Международного Паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен заявил о приостановке членства ПКР и недопущении сборной России до Паралимпийских игр.