Поздравление президента Узбекистана с Днем независимости зачитал диктор

Обращение президента Узбекистана Ислама Каримова к народу по случаю празднования 25-летия независимости страны зачитал диктор Национальной узбекской телерадиокомпании. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство также сообщило, что премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев и прочие высокопоставленные лица возложили цветы к подножию монумента Независимости и гуманизма на главной площади Ташкента.

Праздничные мероприятия начнутся 1 сентября, на 12 площадках состоятся концерты и театрализованные представления.

Президент России Владимир Путин поздравил Ислам Каримова с праздником и пожелал ему здоровье и благополучия, а жителям страны счастья и процветания. Текст поздравления опубликован на правительственном портале Республики Узбекистан.