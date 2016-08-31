31 августа 2016, 18:46
Поздравление президента Узбекистана с Днем независимости зачитал диктор
Обращение президента Узбекистана Ислама Каримова к народу по случаю празднования 25-летия независимости страны зачитал диктор Национальной узбекской телерадиокомпании. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство также сообщило, что премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев и прочие высокопоставленные лица возложили цветы к подножию монумента Независимости и гуманизма на главной площади Ташкента.
Праздничные мероприятия начнутся 1 сентября, на 12 площадках состоятся концерты и театрализованные представления.
Президент России Владимир Путин поздравил Ислам Каримова с праздником и пожелал ему здоровье и благополучия, а жителям страны счастья и процветания. Текст поздравления опубликован на правительственном портале Республики Узбекистан.
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