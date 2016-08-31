Объявлены темы итоговых сочинений 2017 года

«Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа или поражение», «Опыт и ошибки» и «Дружба и вражда» – таковы темы итоговых сочинений 2016-2017 учебного года, которые представили 30 августа 2016 года министр образования и науки РФ Ольга Васильева и президент Русского общественного фонда Наталия Солженицына.

Сообщается, что тематические направления подготовлены специалистами Федерального института педагогических измерений и одобрены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах. Объявлены три даты проведения сочинения – 7 декабря 2016, 1 февраля и 3 мая 2017 года.

На основе указанных выше тематических направлений Рособрнадзор разработает закрытый перечень конкретных тем итогового сочинения 2016/17 учебного года, которые ученики 11-го класса и получат в день написания. Комплект, включающий 5 тем сочинений (по одной теме по каждому общему тематическому направлению), для каждого часового пояса будет своим.

Пресс-служба Минобрнауки напоминает, что написание итогового сочинения (изложения) является обязательным для выпускников средних школ уже третий год подряд. Результатом итогового сочинения или изложения является «зачет» или «незачет». К сдаче ЕГЭ допускаются только те выпускники, кто получит за сочинение «зачет».

В социальных сетях пользователи уже предложили свои варианты тем «Гордость и предубеждение», «Таланты и поклонники», «Былое и думы» и др. В 2015-2016 учебному году темами итоговых сочинений были: «Время», «Дом», «Любовь», «Путь» и «Год литературы в России», а в 2014-2015 учебном году – «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова), «Вопросы, заданные человечеству войной», «Человек и природа в отечественной и мировой литературе», «Спор поколений: вместе и врозь» и «Чем люди живы?».