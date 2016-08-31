Туристы бросили товарища в горах под Красноярском из-за спешки на самолет

В красноярском природном парке «Ергаки» произошел инцидент с участием туристов из Москвы. Группа оставила своего серьезно травмированного товарища прямо в горах и вернулась домой, не сообщив никому о происшествии. Об этом сообщает местный портал АИС.

В результате раненый мужчина смог добраться до турбазы при помощи спасателей МЧС.

По данным управления МЧС по Хакасии, 30-летний мужчина во время перехода в горах серьезно повредил связки на ноге. В результате он лишился возможности самостоятельно передвигаться по пересеченной горной местности. Однако его четверо приятелей не собирались опаздывать на самолет, и отправились домой.

В итоге МЧС узнало о пропавшем мужчине лишь спустя сутки, когда к спасателям обратилась мать пострадавшего.