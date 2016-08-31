31 августа 2016, 12:52
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне прервалась из-за угрозы теракта
В аэропорту немецкого города Франкфурта-на-Майне задерживается вылет нескольких рейсов, сообщил представитель управляющей компании авиаузла агентству Reuters. По его словам, перебои в работе аэропорта связан с эвакуацией из-за предполагаемой угрозы теракта.
Об этой угрозе ранее написала немецкая газета Bild: по ее данным, тревожный сигнал поступил в полицию Франкфурта-на-Майне анонимно.
#frankfurtairport this ain't gonna be fun pic.twitter.com/nn4Ql8RE2H— Steve Sosebee (@Stevesosebee) 31 августа 2016 г.
В сообщении говорится, что проводится эвакуация зон A и A+, после чего пассажирам придется повторно пройти процедуру контроля безопасности. Сколько рейсов будут задержаны и на какое время, пока неизвестно.
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