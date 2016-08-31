Избивший подмосковного рентгенолога мужчина на днях вышел из колонии

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что мужчина, который избил врача в клинике подмосковного города Орехово-Зуево, имеет судимости и буквально несколько дней назад в очередной раз освободился из мест лишения свободы, передает «Интерфакс».

Маркин уточнил, что последний раз задержанного осудили в 2015 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он «вскоре будет доставлен к следователю на допрос», добавил представитель СКР.

По словам Маркина, следователи также опросят остальных участников и очевидцев случившегося, чтобы установить истинный мотив нападения на сотрудника медицинского учреждения.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне, 30 августа, в больнице города Орехово-Зуево. Посетитель медицинского учреждения совершил умышленное нападение на сотрудника, нанеся ему множественные удары по голове и туловищу. «В результате потерпевший был госпитализирован с черепно-мозговой и другими травмами», — напомнил Маркин.

Нападение попало на видео, которое впоследствии было растиражировано СМИ. На нем отчетливо видно, что нападение носило умышленный характер. Следствие считает, что сестра задержанного, явившись на прием к лаборанту-рентгенологу, возмутилась отказом пропустить ее без очереди и вызвала «на подмогу» своего 29-летнего брата, который и совершил избиение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч.2 ст.112 УК РФ). Поскольку происшествие благодаря СМИ получило широкий общественный резонанс, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать его главному управлению Следственного комитета по Московской области.