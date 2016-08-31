Кабмин снова заморозил накопительную часть пенсии

Правительство решило продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год. Об этом сообщила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, передает RNS.

«У нас не запланирован (трансферт на накопительную часть пенсии), не доведен, уже предельные лимиты доведены, в них нету трансферта в Пенсионный фонд», — отметила Голодец.

Вице-премьер подтвердила, что это означает заморозку пенсионных накоплений еще на один год.

Отметим, ранее стало известно, что Минфин не вносил никаких корректив в план Пенсионного фонда России, в котором заморозка накопительной пенсии предусмотрена на период с 2017 по 2019 год.