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31 августа 2016, 09:20
G8 Германия Россия Сирия Украина

Глава МИД ФРГ поставил России условия возврата в G8

Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер
Rhein-zeitung.de

Глава внешнеполитического ведомства Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что «большая семерка» должна позволить России вернуться в свой состав — и вновь стать «большой восьмеркой». Такое заявление политик сделал в интервью немецкому изданию RedaktionsNetzwerks Deutschland.

По его словам, для России «ключ к возвращению в G8 лежит в Москве» (имеется в виду участие российской стороны в урегулировании конфликтов в Сирии и на востоке Украины). Если в указанных направлениях удастся добиться «существенного прогресса», то участники бывшей «большой восьмерки» смогут обсудить с Россией ее возвращение в свой состав.

Штайнмайер отметил, что нынешнее взаимодействие стран в сфере разрешения сирийского и украинского конфликтов демонстрирует заинтересованность членов «большой семерки» в том, чтобы «не исключать Россию из тесного сотрудничества ведущих экономик мира».

Напомним, глава МИД ФРГ не впервые делает подобные заявления — из его уст они звучат практически регулярно. В мае он утверждал, что для возвращения РФ в G8 необходимо выполнение так называемых минских соглашений, а месяцем ранее выражал надежду на возрождение формата «восьмерки» в ближайшее время, причем отметил, что «ни один серьезный международный конфликт без России не решить».

Заявления Штайнмайера комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас у РФ не такой интерес к участию в «большой восьмерке», как раньше.

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