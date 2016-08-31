Хлопонин назвал стоимость 200-летия Грозного для бюджета

Вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин рассказал о финансировании празднования 200-летия чеченской столицы — города Грозного, которое состоится в 2018 году. По его словам, на масштабные торжества будет выделено около 273 млн рублей: почти 258 млн — из федерального и порядка 15 млн рублей — из республиканского бюджета, передает РИА Новости.

Такое заявление Хлопонин сделал на первом заседании организационного комитета, занимающегося подготовкой и проведением празднования юбилея Грозного. Вице-премьер выразил уверенность в том, что, помимо перечисленных им средств, «власти республики смогут привлечь дополнительное финансирование из внебюджетных источников».

На том же заседании председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев представил план основных мероприятий в честь 200-летия столицы республики. В нем предусматривается реставрация расположенных в городе памятников и жилых домов, организация различных форумов и фестивалей, причем мероприятия начнутся уже в нынешнем году.

Напомним, указ о праздновании 200-летия Грозного президент России Владимир Путин подписал 26 февраля 2015 года.