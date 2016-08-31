В РФ разработано приложение для жертв домашнего насилия

В России разработано мобильное приложение «Насилию.нет». Оно предназначается для поддержки женщин, которые сталкиваются с проблемой домашнего насилия. Об этом сообщает The Novosib room.

По словам автора проекта Анны Ривиной, приложение содержит данные о геолокации всех кризисных центров в России, где женщинам могут оказать психологическую помощь. При запуске приложение автоматически выстраивает маршрут до ближайшего из них.

Кроме того, оно снабжено кнопкой скорой помощи — SOS. Близкие женщины получат уведомление о вероятной угрозе для нее в течение нескольких секунд, если данная кнопка нажата.