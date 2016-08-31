Учительнице из Татарстана предъявлено обвинение в интимной связи с ученицей

В Татарстане подозреваемой в интимной близости с 15-летней ученицей преподавательнице альметьевской школы Румие Хусаиновой предъявлено обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Татарстану Андрея Шептицкокого.

«Школьному педагогу по русскому языку и литературе 24-летней Румие Хусаиновой предъявлено обвинение по статье "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"», — сказал Шептицкий

Он также сообщил агентству, что учительница находится по домашним арестом.

Ранее СМИ сообщали, что 22 августа скорая помощь доставила 15-летнюю школьницу в гинекологическое отделения роддом города с повреждением половых органов и кровотечением.

По версии следствия, с июня 2016 года Хусаинова четыре раза вступала в интимные отношения со своей ученицей. Свою причастность к преступлению женщина признала, с девочкой работают психологи. В настоящее время решается вопрос о необходимости проведения экспертиз.