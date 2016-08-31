Счетная палата заявила о выводе из России 1,2 трлн рублей за три года

По данным Счетной палаты, объем незаконного вывода капитала через фиктивные экспортно-импортные операции в 2013-2015 годах составил 1,2 трлн рублей. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным аудиторов, основной поток средств идет через фирмы-однодневки, а борьба с ними ведется крайне неэффективно.

Только ФТС в эти три года возбудила и передала в Росфиннадзор 17 374 дела о правонарушениях при валютном контроле и регулировании, а ведомство, в свою очередь, наложило на нарушителей 663,4 млрд рублей штрафов. Однако в итоге в бюджет поступило всего 3 млн рублей, что составляет 0,0005% от суммы выявленных нарушений.

По данным СП, в большинстве случаев незаконного вывода капитала привлекать к ответственности уже некого - истек срок давности. Если в 2013 году таких случаев было 7,4%, то в 2015-м – уже треть. Одновременно в 2013 году проверили лишь 6% от всех внешнеэкономических сделок, а в 2015-м – только 4,1%. За незаконный вывод капитала в 2013 году осуждены три человека, в 2015 году – восемь, но пятеро освобождены по амнистии.

По последним данным аудиторов, доля бесперспективного долга у ФТС достигает 99,9%, у ФНС – 80,3%.

В СП видят корень проблемы вывода денег в том, что предприниматель может зарегистрировать неограниченное число фирм-однодневок и нести ответственность лишь за их уставной капитал, минимальный уровень которого для ООО составляет 10 000 рублей. Так, одному бизнесмену удалось учредить 1243 фирмы, через которые за три года было незаконно выведено из страны 0,5 млрд руб.