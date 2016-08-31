В Ульяновской области изготовят золотую медаль для Исинбаевой

В Ульяновской области начался сбор денег на отлив золотой медали Олимпийских Игр-2016 для российской легкоатлетки Елены Исинбаевой, которая была отстранена от ОИ за допинг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Организаторы акции решили создать группы Народная медаль для Елены Исинбаевой в соцсетях, чтобы собрать 650 тысяч рублей на аналог медали весом в 500 грамм.

По словам организатора акции Рината Галеева, «мы просто обязаны поддержать ее, а в ее лице и всех наших спортсменов, к которым так несправедливо отнеслись международные чиновники от спорта».