31 августа 2016, 16:50
Читатели «Полит.ру» заявили о скором переходе власти в Узбекистане
«Полит.ру» завершает свой традиционный опрос в «ВКонтакте». На этот раз он был посвящен внезапной болезни лидера Узбекистана Ислама Каримова. Он бессменно правил страной последние 27 лет. Нашим читателям предложено порассуждать о том, что ждет Узбекистан.
На момент завершения опроса голоса респондентов распределились так:
Продолжение правления Каримова - 15.6%
Плавный переход власти - 40%
Конфликтный переход власти - 31.1%
Беспорядки в стране - 6.7%
Война - 6.7%
Более двух третей читателей предположили, что теперь власть в республике поменяется, почти половина всех опрошенных считают, что ее смена будет плавной. Лишь каждый седьмой респондент проявил оптимизм в отношении правящего лидера.
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