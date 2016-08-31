Читатели «Полит.ру» заявили о скором переходе власти в Узбекистане

«Полит.ру» завершает свой традиционный опрос в «ВКонтакте». На этот раз он был посвящен внезапной болезни лидера Узбекистана Ислама Каримова. Он бессменно правил страной последние 27 лет. Нашим читателям предложено порассуждать о том, что ждет Узбекистан.



На момент завершения опроса голоса респондентов распределились так:



Продолжение правления Каримова - 15.6%



Плавный переход власти - 40%



Конфликтный переход власти - 31.1%



Беспорядки в стране - 6.7%



Война - 6.7%



Более двух третей читателей предположили, что теперь власть в республике поменяется, почти половина всех опрошенных считают, что ее смена будет плавной. Лишь каждый седьмой респондент проявил оптимизм в отношении правящего лидера.