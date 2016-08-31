Кремль заявил о преимуществе G20 для России перед G8

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву устраивает и формат G20, и она не нуждается в том, чтобы возвращаться к G8. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается "восьмерочной" проблематики, то главным здесь, наверное, является то, что в Москве удовлетворены форматом "двадцатки", который позволяет получать наиболее полный срез ведущих экономик мира на происходящие процессы. Она отражает расстановку сил и позволяет России наиболее полно раскрывать потенциал в этом формате», — отметил Песков.

По его словам, на саммите G20 не запланировано никаких встреч в «нормандском формате». Владимир Путин намерен по отдельности встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Франсуа Олландом.

Отметим, ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вновь перечислил условия, при которых Россия может вернуться в G8.