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31 августа 2016, 15:39
Дмитрий Песков пенсионная реформа правительство

Песков переадресовал вопрос о заморозке накопительной части пенсии кабмину

Дмитрий Песков. Фото Пресс-службы Президента РФ
Дмитрий Песков. Фото Пресс-службы Президента РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, беседуя с журналистами о продлении заморозки накопительной части пенсии, переадресовал их к правительству РФ, поскольку это решение лежит в компетенции кабинета министров и является его прерогативой, передает РИА Новости.

Напомним, о решении правительства продлить заморозку накопительной части пенсий в России стало известно сегодня, 31 августа, со слов вице-премьера Ольги Голодец, которая отвечает в кабмине за социальные вопросы. Она уточнила, что в бюджете на следующий год не предусмотрено трансферта в ПФР на компенсацию части страхового взноса, который идет на накопительную часть пенсий россиян.

Заморозка этой части действует с 2014 года, и страховые взносы, которые работодатели платят за сотрудников, выбравших накопительную пенсию, полностью идут в распределительную часть пенсионной системы России. Благодаря этому российские власти экономят расходы на трансферте Пенсионному фонду.

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