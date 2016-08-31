Песков отказался гадать на кофейной гуще об отставке петербургского губернатора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, сообщает РИА Новости.

«На кофейной гуще не гадаем», — ответил Песков.

Слухи об отставке Полтавченко отказался комментировать и его пресс-секретарь. Однако источники, близкие к Смольному, сообщили СМИ, что губернатор может уйти со своего поста после выборов в Госдуму 18 сентября. Кроме того, было высказано предположение, что кадровые перестановки в правительстве осенью продолжатся, и Полтавченко уготована новая должность.

Были также названы его преемники — министр транспорта Максим Соколов или спикер нижней палаты Сергей Нарышкин.