Селена Гомес объявила о перерыве в карьере из-за болезни

Американская поп-звезда Селена Гомес заявила о том, что сделает перерыв в своей карьере, но мировое турне она закончит. Об этом пишет The Guardian.

Основной причиной тайм-аута певица назвала депрессию и приступы панических атак. Ее состояние является следствием диагностированной в 2014 году волчанки. Это аутоиммунная болезнь, поражающая, в основном, соединительные ткани. Считается, что ею страдают 5 млн человек в мире и около миллиона в США.

«Я обнаружила, что приступы тревоги и паники являются побочными эффектами волчанки. Мне придется сосредоточиться на своем счастье и здоровье», — заявила 24-летняя певица.