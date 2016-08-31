31 августа 2016, 14:08
Селена Гомес объявила о перерыве в карьере из-за болезни
Американская поп-звезда Селена Гомес заявила о том, что сделает перерыв в своей карьере, но мировое турне она закончит. Об этом пишет The Guardian.
Основной причиной тайм-аута певица назвала депрессию и приступы панических атак. Ее состояние является следствием диагностированной в 2014 году волчанки. Это аутоиммунная болезнь, поражающая, в основном, соединительные ткани. Считается, что ею страдают 5 млн человек в мире и около миллиона в США.
«Я обнаружила, что приступы тревоги и паники являются побочными эффектами волчанки. Мне придется сосредоточиться на своем счастье и здоровье», — заявила 24-летняя певица.
A photo posted by Selena Gomez (@selenagomez) on Aug 15, 2016 at 5:40am PDT
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