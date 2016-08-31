Франшизу «Макдоналдса» в России купит родственник Назарбаева

Сделка по продаже 99,99% в уставном капитале московской ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), которая сама на 99,99% принадлежит ООО «Макдоналдс» и управляет бизнесом ресторанной сети в России, одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, говорится в сообщении ведомства.

При этом источники РБК в «Макдоналдсе» и на рынках коммерческой недвижимости утверждают, что покупателем стал Кайрат Боранбаев — один из самых состоятельных бизнесменов Казахстана, состоящий в родственной связи с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым (его дочь замужем за внуком главы государства).

Оставшиеся 0,01% акций СПП находятся в собственности ЗАО «Москва-Макдоналдс», которое является стопроцентной «дочкой» американской компании McDonald's. Уставный капитал проданного ООО составляет 6 млрд рублей.

В пресс-службе «Макдоналдса» пояснили, что компания будет управлять франшизой американской ресторанной сети в 13 регионах России — в Уральском и Приволжском федеральном округах.

Боранбаев уже три года развивает франшизу «Макдоналдса» в родном Казахстане и в Белоруссии.