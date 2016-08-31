СМИ узнали о возможном преемнике Каримова

Состояние президента Узбекистана остается крайне тяжелым, и уже определился наиболее вероятный претендент на его пост, пишут «Известия». Об этом изданию сообщил информированный источник.

«Ислам Каримов подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения, но, скорее всего, это вопрос нескольких дней. В случае кончины президента членов его семьи до власти в стране не допустят. Одна дочь Каримова — Гульнара — находится под домашним арестом в Лондоне, другой — Лоле — не позволят получить никакой власти силовики. Наиболее вероятным претендентом на должность президента Узбекистана сейчас является премьер Шавкат Мирзияев, поскольку его поддерживают как внутри страны, так и за ее пределами», — отметил собеседник «Известий».

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Олег Пахолков предположил, что процесс передачи власти будет очень болезненным. По его мнению, выводы о новом президенте можно будет сделать только после его первых зарубежных визитов.

«В то же время можно ожидать кардинальной смены элит в Узбекистане. В любом случае хочется верить, что следующий президент окажется способным сохранить стабильность внутри страны и не допустить размораживания ряда конфликтов с соседями», — сообщил Пахолков «Известиям».

Сотрудничество между Россией и Узбекистаном ряд ли сможет ухудшиться, так как оно не было слишком активным, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Узбекистан не ориентирован на Россию, но и не выступает против нее. Он старается держать дистанцию. А развитие отношений во многом зависит от конкретной ситуации Потенциал у наших стран огромен, но на деле товарооборот не так уж и велик», — рассказал Журавлев.

Известно, что Каримову стало плохо в ночь на 27 августа, на банкете в честь национальной олимпийской сборной. Президент Узбекистана был срочно госпитализирован, что подтвердила его дочь Лола. Официальной информации о его здоровье пока не поступало. Но СМИ сообщили, что в Узбекистане отменили празднование в честь 25-летия независимости республики.