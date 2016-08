Обама согласился стать редактором ноябрьского выпуска IT-журнала Wired

Президент США Барак Обама приглашен стать редактором ноябрьского номера Wired. Об этом сообщается на сайте издания.

«Мы хотим написать о том, как современные технологии могут влиять на политическое руководство. Кто может знать об этом больше, чем президент Обама?» — сообщил главный редактор журнала Скотт Дадич.

Это не первое приглашение публичной персоны на должность редактора номера. Ранее на страницах Wired Билл Гейтс рассуждал о решении крупнейших мировых проблем, британский и американский режиссер Кристофер Нолан писал о пространстве, времени и нескольких измерениях, теннисистка Серена Уильямс говорила о равенстве в цифровую эпоху.

После выпуска номер 13 ноября Белый дом проведет специальную конференцию, посвященную его выпуску.

I’m honored to announce that @POTUS is guest-editing November's issue of @WIRED https://t.co/gU41urXfxl #WIREDxPOTUS pic.twitter.com/85P3odjafw