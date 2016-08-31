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31 августа 2016, 11:50
обрушение Следственный комитет шахты Якутия

СК начал проверку по факту гибели горняка при обрушении шахты в Якутии

Шахтеры
Шахтеры
Фото: fr.wikipedia.org

Якутское отделение Следственного комитета России (СК РФ) начало проверку по факту гибели человека при обрушении шахты в Оймяконском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Накануне от МЧС республики Саха поступило сообщение, что на глубине 100 метров в одном из штреков обвалилась горная порода. В этот момент в шахте был один человек. Тело погибшего уже извлекли из-под завала.

«На место происшествия выехали сотрудники следственного управления. Проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

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