31 августа 2016, 11:50
СК начал проверку по факту гибели горняка при обрушении шахты в Якутии
Якутское отделение Следственного комитета России (СК РФ) начало проверку по факту гибели человека при обрушении шахты в Оймяконском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Накануне от МЧС республики Саха поступило сообщение, что на глубине 100 метров в одном из штреков обвалилась горная порода. В этот момент в шахте был один человек. Тело погибшего уже извлекли из-под завала.
«На место происшествия выехали сотрудники следственного управления. Проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
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