Пентагон расценил как шутку заявление Минобороны РФ об уничтожении спикера ИГ

В Пентагоне расценили как недостоверное заявление Минобороны России о ликвидации спикера «Исламского государства» (запрещенная в России организация) Мухаммеда аль-Аднани при авиаударе российских ВКС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников из оборонной сферы.

Пентагон отметил, что лишь накануне отчитался об авиаударе, целью которого был аль-Аднани. Удар мог прийтись по его автомобилю. «Российские утверждения — это шутка», — отметил один из собеседников агентства.

Отметим, ранее сегодня в Минобороны сообщили, что при ударе ВКС 30 августа был уничтожен Аднани, а также «скопление боевиков ИГ численностью до 40 человек» в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо.