Сразу два футболиста «Спартака» перешли в «Анжи»

Защитник Сергей Паршивлюк и полузащитник Павел Яковлев, выступавшие ранее за ФК «Спартак», подписали контракт с ФК «Анжи», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на три года, его сумма не оглашается. Паршивлюк и Яковлев накануне по обоюдному согласию расторгли контракты со «Спартаком».