31 августа 2016, 18:59
Сразу два футболиста «Спартака» перешли в «Анжи»
Защитник Сергей Паршивлюк и полузащитник Павел Яковлев, выступавшие ранее за ФК «Спартак», подписали контракт с ФК «Анжи», сообщает пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан на три года, его сумма не оглашается. Паршивлюк и Яковлев накануне по обоюдному согласию расторгли контракты со «Спартаком».
#Паршивлюк и #Яковлев действительно в #Анжи Фотодоказательство pic.twitter.com/ej5rKemvXd— ФК «Анжи» (@fc_anji) 31 августа 2016 г.
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