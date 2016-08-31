Смольный отказался комментировать слухи о возможной отставке Полтавченко

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов отказался комментировать сообщения СМИ о возможной отставке Георгия Полтавченко, сообщает РИА Новости.

«Полномочия губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко заканчиваются в 2019 году. Традиционно пресс-служба слухи со ссылкой на неназванные источники не комментирует», — сказал агентству Кибитов.

Однако о возможной отставке Полтавченко РБК рассказали три источника. Они утверждают, что губернатор может уйти со своего поста после выборов в Госдуму 18 сентября. Скорее всего, Полтавченко уйдет на новую должность, так как, по имеющейся у издания информации, кадровые перестановки в правительстве России осенью продолжатся.

В пресс-службе губернатора Петербурга на запрос РБК не ответили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что Кремль слухи не комментирует.

Источники РБК высказали предположение, что Полтавченко может возглавить новую структуру — объединенный Следственный комитет. Существует также вариант его перехода в правительство.

Самым вероятным преемником Полтавченко собеседники издания считают министра транспорта Максима Соколова. Кроме того, было высказано предположение, что пост губернатора Санкт-Петербурга может быть назначен спикер нижней палаты Сергей Нарышкин.