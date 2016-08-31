31 августа 2016, 11:49
Читатели «Полит.ру» предположили переход власти в Узбекистане
«Полит.ру» проводит свой традиционный опрос в «ВКонтакте». На этот раз он посвящен ситуации в Узбекстане, которая сложилась после внезапной болезни ее лидера Ислама Каримова, который находился у власти последние 27 лет. Нашим читателям предложено порассуждать о том, что ждет Узбекистан.
В настоящее время голоса респондентов распределились так:
Продолжение правления Каримова - 17.1%
Плавный переход власти - 34.1%
Конфликтный переход власти - 34.1%
Беспорядки в стране - 7.3%
Война - 7.3%
Две трети читателей уверены, что власть в республике поменяется, половина из них допускают и смену власти силовым путем. Оптимизм в отношении правящего лидера высказал лишь каждый шестой опрошенный.
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