Антимонопольщики выступили против налога на газировку

Глава управления контроля химической промышленности и АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анна Мирочиненко заявила, что в случае введения акциза на напитки, содержащие сахар, в стране могут вырасти цены на продукты, передает РИА Новости.

Таким образом представитель антимонопольного ведомства прокомментировала предложение министерства финансов расширить список подакцизных товаров, включив в него, в частности, сладкую газировку (5 рублей акциза на 1 литр такого напитка).

По словам Мирочиненко, расширение перечня подакцизных товаров может обернуться ростом цен на пищевую продукцию и привести к ухудшению финансово-экономических показателей профильной промышленности.

Представитель ФАС пояснила: из-за роста цен снизится покупательная способность населения, а вследствие этого сократятся поступления в бюджеты на всех уровнях. Кроме того, добавила Мирочиненко, введение налога на газировку и другие товары пищевой промышленности ударит по предприятиям, производящим эту продукцию, — то есть ухудшит ситуацию в экономике в целом.

О планах Минфина по расширению списка подакцизных товаров стало известно накануне. В ведомстве пояснили, что эта мера позволит увеличить поступления в бюджет: на 25 млрд рублей в 2017 году, на 27 млрд рублей в 2018 году и на 28 млрд рублей в 2019 году. В правительстве это предложение не получило одобрения как непроработанное.

Отметим, что только в нынешнем году Минфин несколько раз выступал с инициативой введения налога на ряд товаров, включая сладкие газированные напитки и электронные сигареты, а также предлагал обложить налогом вредные продукты питания, однако так и не получил одобрения кабмина.