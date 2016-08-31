Суд отказал защите лихачей на «Гелендвагене» в возврате дела прокурору

Уголовное дело в отношении молодых людей, которые обвиняются в угрозах сотрудникам полиции после гонок по улицам Москвы на «Гелендвагене», не было возвращено прокурору. Такое решение принял Гагаринский суд столицы по итогам предварительных слушаний, тем самым отказавшись удовлетворить ходатайство защиты обвиняемых, передает «Интерфакс».

Идцидент, после которого было возбуждено дело, произошел в мае нынешнего года. Молодой человек по имени Абдувахоб Маджидов за рулем внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen в компании своих приятелей устроил гонки по Москве, демонстративно нарушая при этом правила дорожного движения и отказываясь остановиться по требованию сотрудников полиции.

Маджидов был признан виновным по ст. 12.7 КоАП РФ и получил административное наказание в виде 200 часов обязательных работ (уборка и благоустройство района Щербинка).

Затем Гагаринский суд арестовал водителя на 15 суток за отказ повиноваться требованию сотрудника полиции. За аналогичное правонарушение на такой же срок были арестованы двое пассажиров «Гелендвагена», включая сына вице-президента «ЛУКОЙЛа» Руслана Шамсуарова. Находившуюся в салоне внедорожника девушку суд арестовал на 10 суток.

В отношении Маджидова, Шамсуарова и других участников гонки Главное следственное управление Следственного комитета России расследовало уголовное дело об оскорблении представителей власти и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Кроме того, следователи пытались квалифицировать действия молодых людей как хулиганство, однако прокуратура неоднократно прекращала производство по этой статье за отсутствием состава преступления.