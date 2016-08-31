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31 августа 2016, 16:36
биология медицина

Синдром хронической усталости напоминает спячку животных

Wikimedia Commons

Только в США не менее 2,5 миллионов человек в год становятся жертвами синдрома хронической усталости. Причины этого заболевания до конца не выяснены, но предполагается, что оно связано с поражением вегетативной нервной системы. Иногда синдром хронической усталости считают чисто психологическим явлением, но в новом исследовании установлено, что болезнь можно диагностировать по анализу крови.

Роберт Навио (Robert Naviaux) и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего проверили уровень 612 различных продуктов клеточного метаболизма в образцах плазмы крови 45 человек, страдающих синдромом хронической усталости, и 39 здоровых людей. Из 25 метаболитов, которые, согласно предыдущим исследованиям, были связаны с болезнью, четыре были увеличены, а двадцать один понижен по сравнению с их концентрацией в крови здоровых людей. Это позволило ученым прийти к выводу, что синдром хронической усталости проявляется как «скоординированное гипометаболическое состояние». Подобная картина наблюдается в крови млекопитающих в период спячки, а также у людей на крайне низкокалорийной диете.

На основе этих показателей ученые смогли правильно диагностировать синдром хронической усталости по анализу крови в 95 % случаев. Этот метод значительно быстрее и удобнее, чем применяемая в клинической практике диагностика по целому комплексу параметров, дающая уверенный диагноз только в случае сохранения набора симптомов в течение полугода.

Итоги исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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