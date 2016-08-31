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31 августа 2016, 12:29
бактерии биология генетика эпидемии

Генетики продолжают изучать Юстинианову чуму

Скелеты мужчины и женщины, найденные в Альтенэрдинге
Скелеты мужчины и женщины, найденные в Альтенэрдинге
Michal Feldman et al./Molecular Biology and Evolution

Новые образцы ДНК бактерий, вызвавших в VI веке эпидемию Юстиниановой чумы, сумели выделить из останков жертв болезни немецкие ученые. Полученные ими результаты в сопоставлении с полученными ранее позволят более широко охватить геном бактерии Yersinia pestis, вызвавшей болезнь, и идентифицировать изменения в ключевых генах, которые влияют на ее вирулентность, а также установить, как болезнь распространялась по Европе и Северной Африке, и понять, почему, исчезнув в VIII веке, чума вернулась спустя пять веков во время эпидемии Черной смерти.

В период правления императора Юстиниана чума попала в Константинополь с кораблями, возившими в столицу хлеб из Египта. Первые случаи заболевания в Константинополе отмечаются в 544 году. Чума быстро охватила Европу и Северную Африку. Эпидемия продолжалась до середины VIII века. Только в Европе она унесла жизни от 25 до 50 миллионов человек. Подробнее о Юстиниановой чуме можно прочитать в нашем специальном очерке.

Сейчас генетики извлекли ДНК бактерии – возбудителя чумы из останков, найденных около 50 лет назад в Германии, в Альтенэрдинге. Два человека, мужчина и женщина (AE1176 и AE1175), были похоронены в одной могиле около 570 года. Женщине было 25 – 30, а мужчине 20 – 25 лет.

Секвенировав образцы  ДНК чумной бактерии, ученые установили, что она принадлежала к тому же штамму, что и образцы, извлеченные из останков жертв чумы с другого немецкого средневекового кладбища в Ашхейме, которое находится в 20 километров от Альтенэрдинга. Образцы из Ашхейма были исследованы в 2013 году и полученные результаты опубликованы в журналах PLOS Pathogens и The Lancet Infectious Disease.

В новом образце генома ученые обнаружили 30 уникальных замен и структурные изменения, которые не были описаны раньше. В частности, ими найдены мутации в генах nrdE, fadJ и pcp, считающихся ответственными за вирулентность бактерии.

Нынешнее исследование опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.

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