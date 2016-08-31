Странный космический сигнал признали земным

На сайте Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО РАН) опубликован официальный комментарий по поводу обнаруженного российскими астрономами радиосигнала, который, как предполагалось, теоретически мог иметь внеземное происхождение и даже быть связанным с деятельностью иной цивилизации. Ученые считаю, что наиболее вероятно земное происхождение этого сигнала.

О сигнале из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса стало широко известно 30 августа. Его зафиксировал 15 мая 2015 года телескоп РАТАН-600 – крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров, работающий в Карачаево-Черкесии. Российские астрономы участвуют в проекте SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), обследуя преимущественно солнцеподобные звезды с планетами в поисках радиосигналов искусственного происхождения.

У системы HD164595 был обнаружен однократный сигнал высокой мощности излучения на длине волны 2,7 см, который значительно отличается от обычных спектров радиоизлучения звезд. Однако, как сообщают ученые САО РАН, «обработка и анализ сигнала выявили, что с большой вероятностью, это все-таки сигнал земного происхождения».