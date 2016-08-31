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31 августа 2016, 10:49
астрономия жизнь вне Земли

Странный космический сигнал признали земным

NASA

На сайте Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО РАН) опубликован официальный комментарий по поводу обнаруженного российскими астрономами радиосигнала, который, как предполагалось, теоретически мог иметь внеземное происхождение и даже быть связанным с деятельностью иной цивилизации. Ученые считаю, что наиболее вероятно земное происхождение этого сигнала.

О сигнале из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса стало широко известно 30 августа. Его зафиксировал 15 мая 2015 года телескоп РАТАН-600 – крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров, работающий в Карачаево-Черкесии. Российские астрономы участвуют в проекте SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), обследуя преимущественно солнцеподобные звезды с планетами в поисках радиосигналов искусственного происхождения.

У системы HD164595 был обнаружен однократный сигнал высокой мощности излучения на длине волны 2,7 см, который значительно отличается от обычных спектров радиоизлучения звезд. Однако, как сообщают ученые САО РАН, «обработка и анализ сигнала выявили, что с большой вероятностью, это все-таки сигнал земного происхождения».

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