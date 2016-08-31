Против избившего врача мужчины возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины, избившего в больнице Орехово-Зуево врача-рентгенолога, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сказал собеседник агентства.

30 августа привез свою сестру в больницу. Находясь в очереди, он решил, что ждет слишком долго и набросился на врача-рентгенолога, несколько раз ударил его ушел. Спустя несколько часов мужчина был задержан.

Следственный комитет инициировал вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел.

1 июня 2016 года СМИ сообщили о нападении неизвестных на внедорожниках Toyota Harrier и Toyota Land Cruiser Prado на сотрудников бригады скорой помощи в Иркутске.

Двое подозреваемых пытались скрыться, но были задержаны. Следственные органы приняли к производству уголовное дело.

Третий участник инцидента пришел к правоохранителям сам. Причиной инцидента в полиции называли дорожный конфликт, возникший из-за замечания, которое водитель скорой сделал водителю одного из внедорожников.