Мемория. Александр Радищев

31 августа 1749 года родился писатель и философ Александр Радищев

Личное дело

Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802) родился в селе Верхнее Аблязово в Саратовской губернии (ныне Радищево Пензенской области) в семье состоятельного помещика Николая Афанасьевича Радищева. Детство провел в отцовском имении Немцово в Калужской губернии. Начальное образование получил дома, а также в семье московского родственника Алексея Аргамакова, где с детьми занимались преподаватели гимназии московского университета.

С 1762 года стал учиться в Пажеском корпусе в Петербурге. В 1766 году в числе шести лучших учеников был отправлен в Лейпцигский университет для получения юридического образования. В Германии усердно занимался, сверх обязательной программы изучая философию, историю, языки, естественные науки, особенно увлекался идеями французских просветителей.

После возвращения в Россию Радищев поступил на службу в Сенат. В 1773 – 1775 был обер-аудитором (прокурором) штаба Финляндской дивизии. В 1775 году получил место в Коммерц-коллегии и был помощником управляющего петербургской таможни. Все это время активно писал: перевел книгу Г. Б. Мабли «Размышления о греческой истории» (1773), написал «Слово о Ломоносове» (1780), «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего» (1782), оду «Вольность» (1781-1783) и другие произведения.

Судьба Радищева изменилась после публикации в 1790 году книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Радищев был арестован и объявлен государственным преступником за свои «богомерзкие сочинения». Суд приговорил его к смертной казни, приговор был утвержден Сенатом, но Екатерина II заменила казнь ссылкой «в Сибирь, в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание». На приказе о высылке Радищева императрица написала: «…едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной».

Радищеву была предоставлена относительная свобода. По пути в ссылку и в Илимске его сопровождали два унтер-офицера, но он мог останавливаться в дороге, встречаться с кем желает. Покровитель Радищева граф Воронцов написал генерал-губернаторам тех мест, где лежал путь Радищева, письмо с просьбой обходиться с ним мягко. По пути в Илимск Радищев провел много довольно много времени в Тобольске и Иркутске. В Илимске он был помещен в отдельном доме, «где было пять комнат, при нем множество служб, кухня, людские, сараи, погреба, огромная кладовая в два этажа, хлева, сад, обширный двор и большое место на берегу Илима, к которому впоследствии он прикупил два большие огорода за 20 рублей». Радищев занимался исследованиями сибирских промыслов, экономики края, быта крестьян, писал стихи, исторические исследования, философский трактат «О человеке, его смертности и бессмертии».

После смерти Екатерины II император Павел вернул Радищева из ссылки (1796), повелев ему жить в имении Немцово. Александр I разрешил ему вернуться в столицу и даже назначил членом Императорской комиссии нового гражданского законодательства, которой руководил граф Петр Завадовский.

Радищев подготовил несколько проектов: «О законоположении», «Проект гражданского уложения». Поскольку предложенные им новшества были радикальны (например, он призывал к отмене крепостного права, свободе печати и т. д.), граф Завадовский пригрозил ему новой ссылкой в Сибирь, что потрясло уже тяжело больного Радищева. Умер Радищев 12 сентября 1802 года при неясных обстоятельствах, по наиболее вероятной версии он совершил самоубийство.

Чем знаменит

А. Н. Радищев в молодости. С миниатюры неизвестного художника

Наибольшую известность Радищеву принесло «Путешествие из Петербурга в Москву», хотя современникам и ближайшим потомкам автора оно осталось практически неизвестным из-за изъятия и уничтожения почти всего тиража первого издания книги. Но в конце XVIII – начале XIX века оно все-таки распространялось в рукописных копиях. В 1836 году статью о Радищеве и его книге написал Пушкин для своего журнала «Современник», но публиковать ее не позволила цензура. В результате статья была впервые напечатана П. В. Анненковым лишь в 1857 году. И только еще год спустя Герцен в Вольной русской типографии в Лондоне опубликовал «Путешествие из Петербурга в Москву» по одному из рукописных списков, весьма неточному. В 1872 году книгу попытался издать А. Черкесов, но весь тираж был уничтожен. Суворин добился позволения издать «Путешествие…» лишь в количестве ста экземпляров. Полноценное издание главной книги Радищева стало возможным лишь после Февральской революции.

О чем надо знать

Хотя чаще всего полагают, что Радищев покончил с собой из-за угроз Завадовского и тяжелой болезни, ряд авторов считает, что причиной смерти стал несчастный случай. Радищев выпил стакан крепкого раствора кислот («царской водки»), приготовленный для чистки офицерских эполет его сына. Сторонники гипотезы о несчастном случае полагают, что он это сделал по ошибке, посчитав, что в стакане вода. Они указывают на то, что Радищев был похоронен на церковном кладбище и по нему была отслужена панихида. Однако следует помнить, что обстоятельства смерти, препятствовавшие похоронам по православному обряду, могли быть скрыты родственниками. К тому же в трудах Радищева встречается мысли о том, что человек имеет право распорядиться собственной жизнью.

Прямая речь

«Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. "Отыми завесу с очей природного чувствования – и блажен буду". Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и – веселие неизреченное! – я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благоденствии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь».

«Путешествие из Петербурга в Москву»

«Книга напечатана в 1790 без подписи типографии и без видимого дозволения в начале; но в конце сказано: с дозволения управы благочиния. Сие, вероятно, ложь либо оплошность. Намерение сей книги на каждом листе видно: сочинитель оной наполнен и заражен французским заблуждением, ищет всячески и выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властем, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства».

Екатерина II. Замечания на книгу А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»

«Он был среднего роста и в молодости был очень хорош, имел прекрасные карие глаза, очень выразительные, был пристрастен к женскому полу. Это был его единственный порок, если только это можно назвать пороком. Он был нрава прямою и пылкого, умел сносить горести с стоической твердостью, чужд был лести, был в дружбе непоколебим, забывал скоро оскорбления, обхождение его было простое и приятное. Замечали, что он более отвечал на вопросы, нежели сам начинал говорить, по, когда представлялся случай, он мог воспламениться, говорил сильно и занимательно; впрочем, мало занимаясь тем, что вне его, он был как [бы] сосредоточен в самом себе как человек, занятый предметом, им овладевшим».

П. А. Радищев об отце

«Если бы надо было характеризовать Радищева одним словом, то лучше всего подошло бы определение «энциклопедист». Термин «энциклопедист» в XVIII веке отнюдь не покрывался понятием о всесторонне образованном человеке. Энциклопедист — это, прежде всего, человек, охватывающий своими знаниями все области науки в их единстве. Этим он противостоит средневековому ученому, который принципиально отбрасывал от себя практическую сферу: ремесла, технику, промышленность. Одновременно энциклопедист соединяет науку не только с практикой, но и с социологией и политикой. Для него нет отвлеченных знаний. Наука и культура — всегда формы деятельности. Так, например, Радищев не просто постоянно увеличивает круг своих знаний, но и в духе эпохи Просвещения неизменно вмешивается в общественную жизнь в самых разных ее сферах: в торговлю и экономику как чиновник, в географию и геологию как ссыльный. Даже во время трагического для него путешествия в Сибирь, только что пережив страшное следствие в руках небезызвестного С.И. Шешковского («домашний палач кроткия Екатерины» — называл этого человека Пушкин), еще больной от варварского путешествия в оковах и в летнем костюме, в котором он был арестован, из Петербурга в Москву, он возобновляет научные наблюдения над местами, куда его забросила судьба.

Но пожалуй, решающая черта энциклопедиста — постоянное стремление не только изучить, но и переделать мир. Энциклопедист убежден, что судьба поставила его свидетелем и участником нового сотворения мира. Поэтому он может не приходить в отчаяние в самые критические моменты своей биографии. Так, Кондорсе, скрываясь на чердаках и в подвалах Парижа от гильотины и Робеспьера, писал утопический проект будущего счастливого преобразования общества. Слова Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир // В его минуты роковые» — сжато и точно передают это мироощущение. Мы встречаем иногда противопоставление двух терминов: «просветитель» и «революционер», полагая, что первый надеется исправить мир просвещением, а второй — насилием. Такая антитеза была чужда XVIII веку: просветитель хотел переделать мир на основах разума, а вопросы тактики были для него второстепенными.

Однако русское Просвещение далеко не во всем совпадало с французским. Прежде всего, просветитель, наблюдающий Французскую революцию, террор и падение республики, находился в принципиально иной позиции, чем его французские предшественники: там были безграничные надежды, здесь — горькие итоги. Но дело не только в этом: чем дальше на восток, тем острее становился вопрос о практике просветительских идей. Уже Шиллер в «Заговоре Фиеско в Генуе» и в «Дон Карлосе» встал перед вопросом, который не тревожил французских просветителей, — как соединить теорию с практикой? Для России этот вопрос сделался основным. Пушкин уличал Радищева в противоречиях и видел в этом недостаток. Для Радищева такая позиция была принципиальной. Он не согласовывал свои практические действия с теорией, а брал в руки, как хватают в разгаре боя, то оружие, которое употребительно, те теории, которые могли послужить его заветной практике. Так, например, построен знаменитый трактат «О человеке, его смертности и бессмертии». Его объединяющая мысль — необходимость героической личности, готовой отдать жизнь за свободу человека. Далее разбираются два варианта: человеческое существо материально, со смертью кончается для человека всё, и — душа бессмертна и смерть — лишь переход к высшей форме жизни. Радищев не отдает предпочтения ни той, ни другой концепции, и за это его неоднократно упрекали, обвиняя в эклектике, непоследовательности или же предполагали цензурные уловки — спасительное средство для тех, кто не может совладать с материалом. Радищев же сам дал очень ясный ответ: человек может думать, что с жизнью всё кончается, или предполагать бессмертие души. Но в любом случае он должен преодолеть страх смерти и быть готовым принести себя в жертву своим убеждениям».

Ю. М. Лотман

5 фактов об Александре Радищеве

Будучи чиновником таможни, Радищев прославился тем, что не брал взяток. Также про него в Петербурге ходил слух, что, получая из рук Екатерины орден, он не встал на колени, поскольку закон не требовал этого.

Александр Радищев был женат дважды. Его первая жена Анна Рубановская умерла в 1783 году при родах. В ссылку к нему приехала сестра его жены Елизавета, на которой он вскоре женился. Подобные браки не разрешались тогдашним законодательством и церковью, но Радищев добился официального венчания (возможно, при помощи взятки).

Елизавета Рубановская спасла Радищева от пыток во время следствия. Она отправилась в Петропавловскую крепость и отдала свои драгоценности начальнику Тайной канцелярии Семену Шешковскому, который был известен как взяточник.

От первого брака у Радищева было четверо детей, от второго – трое.

В эпиграфе к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищев использовал строчки о трехглавом чудище Кербере из «Телемахиды» Тредьяковского, но изменил их, использовав слово "стозевно" вместо "тризевно".

Материалы об Александре Радищеве

Статья об Александре Радищеве в энциклопедии «Кругосвет»

Александр Радищев в проекте «Хронос»

Ю. Лотман об Александре Радищеве

Произведения Радищева в библиотеке Максима Мошкова

Статья об Александре Радищеве в русской Википедии