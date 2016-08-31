Мемория. Александр Радищев
31 августа 1749 года родился писатель и философ Александр Радищев
Личное дело
Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802) родился в селе Верхнее Аблязово в Саратовской губернии (ныне Радищево Пензенской области) в семье состоятельного помещика Николая Афанасьевича Радищева. Детство провел в отцовском имении Немцово в Калужской губернии. Начальное образование получил дома, а также в семье московского родственника Алексея Аргамакова, где с детьми занимались преподаватели гимназии московского университета.
С 1762 года стал учиться в Пажеском корпусе в Петербурге. В 1766 году в числе шести лучших учеников был отправлен в Лейпцигский университет для получения юридического образования. В Германии усердно занимался, сверх обязательной программы изучая философию, историю, языки, естественные науки, особенно увлекался идеями французских просветителей.
После возвращения в Россию Радищев поступил на службу в Сенат. В 1773 – 1775 был обер-аудитором (прокурором) штаба Финляндской дивизии. В 1775 году получил место в Коммерц-коллегии и был помощником управляющего петербургской таможни. Все это время активно писал: перевел книгу Г. Б. Мабли «Размышления о греческой истории» (1773), написал «Слово о Ломоносове» (1780), «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего» (1782), оду «Вольность» (1781-1783) и другие произведения.
Судьба Радищева изменилась после публикации в 1790 году книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Радищев был арестован и объявлен государственным преступником за свои «богомерзкие сочинения». Суд приговорил его к смертной казни, приговор был утвержден Сенатом, но Екатерина II заменила казнь ссылкой «в Сибирь, в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание». На приказе о высылке Радищева императрица написала: «…едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной».
Радищеву была предоставлена относительная свобода. По пути в ссылку и в Илимске его сопровождали два унтер-офицера, но он мог останавливаться в дороге, встречаться с кем желает. Покровитель Радищева граф Воронцов написал генерал-губернаторам тех мест, где лежал путь Радищева, письмо с просьбой обходиться с ним мягко. По пути в Илимск Радищев провел много довольно много времени в Тобольске и Иркутске. В Илимске он был помещен в отдельном доме, «где было пять комнат, при нем множество служб, кухня, людские, сараи, погреба, огромная кладовая в два этажа, хлева, сад, обширный двор и большое место на берегу Илима, к которому впоследствии он прикупил два большие огорода за 20 рублей». Радищев занимался исследованиями сибирских промыслов, экономики края, быта крестьян, писал стихи, исторические исследования, философский трактат «О человеке, его смертности и бессмертии».
После смерти Екатерины II император Павел вернул Радищева из ссылки (1796), повелев ему жить в имении Немцово. Александр I разрешил ему вернуться в столицу и даже назначил членом Императорской комиссии нового гражданского законодательства, которой руководил граф Петр Завадовский.
Радищев подготовил несколько проектов: «О законоположении», «Проект гражданского уложения». Поскольку предложенные им новшества были радикальны (например, он призывал к отмене крепостного права, свободе печати и т. д.), граф Завадовский пригрозил ему новой ссылкой в Сибирь, что потрясло уже тяжело больного Радищева. Умер Радищев 12 сентября 1802 года при неясных обстоятельствах, по наиболее вероятной версии он совершил самоубийство.
Чем знаменит
Наибольшую известность Радищеву принесло «Путешествие из Петербурга в Москву», хотя современникам и ближайшим потомкам автора оно осталось практически неизвестным из-за изъятия и уничтожения почти всего тиража первого издания книги. Но в конце XVIII – начале XIX века оно все-таки распространялось в рукописных копиях. В 1836 году статью о Радищеве и его книге написал Пушкин для своего журнала «Современник», но публиковать ее не позволила цензура. В результате статья была впервые напечатана П. В. Анненковым лишь в 1857 году. И только еще год спустя Герцен в Вольной русской типографии в Лондоне опубликовал «Путешествие из Петербурга в Москву» по одному из рукописных списков, весьма неточному. В 1872 году книгу попытался издать А. Черкесов, но весь тираж был уничтожен. Суворин добился позволения издать «Путешествие…» лишь в количестве ста экземпляров. Полноценное издание главной книги Радищева стало возможным лишь после Февральской революции.
О чем надо знать
Хотя чаще всего полагают, что Радищев покончил с собой из-за угроз Завадовского и тяжелой болезни, ряд авторов считает, что причиной смерти стал несчастный случай. Радищев выпил стакан крепкого раствора кислот («царской водки»), приготовленный для чистки офицерских эполет его сына. Сторонники гипотезы о несчастном случае полагают, что он это сделал по ошибке, посчитав, что в стакане вода. Они указывают на то, что Радищев был похоронен на церковном кладбище и по нему была отслужена панихида. Однако следует помнить, что обстоятельства смерти, препятствовавшие похоронам по православному обряду, могли быть скрыты родственниками. К тому же в трудах Радищева встречается мысли о том, что человек имеет право распорядиться собственной жизнью.
Прямая речь
«Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. "Отыми завесу с очей природного чувствования – и блажен буду". Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и – веселие неизреченное! – я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благоденствии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь».
«Путешествие из Петербурга в Москву»
«Книга напечатана в 1790 без подписи типографии и без видимого дозволения в начале; но в конце сказано: с дозволения управы благочиния. Сие, вероятно, ложь либо оплошность. Намерение сей книги на каждом листе видно: сочинитель оной наполнен и заражен французским заблуждением, ищет всячески и выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властем, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства».
Екатерина II. Замечания на книгу А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»
«Он был среднего роста и в молодости был очень хорош, имел прекрасные карие глаза, очень выразительные, был пристрастен к женскому полу. Это был его единственный порок, если только это можно назвать пороком. Он был нрава прямою и пылкого, умел сносить горести с стоической твердостью, чужд был лести, был в дружбе непоколебим, забывал скоро оскорбления, обхождение его было простое и приятное. Замечали, что он более отвечал на вопросы, нежели сам начинал говорить, по, когда представлялся случай, он мог воспламениться, говорил сильно и занимательно; впрочем, мало занимаясь тем, что вне его, он был как [бы] сосредоточен в самом себе как человек, занятый предметом, им овладевшим».
П. А. Радищев об отце
«Если бы надо было характеризовать Радищева одним словом, то лучше всего подошло бы определение «энциклопедист». Термин «энциклопедист» в XVIII веке отнюдь не покрывался понятием о всесторонне образованном человеке. Энциклопедист — это, прежде всего, человек, охватывающий своими знаниями все области науки в их единстве. Этим он противостоит средневековому ученому, который принципиально отбрасывал от себя практическую сферу: ремесла, технику, промышленность. Одновременно энциклопедист соединяет науку не только с практикой, но и с социологией и политикой. Для него нет отвлеченных знаний. Наука и культура — всегда формы деятельности. Так, например, Радищев не просто постоянно увеличивает круг своих знаний, но и в духе эпохи Просвещения неизменно вмешивается в общественную жизнь в самых разных ее сферах: в торговлю и экономику как чиновник, в географию и геологию как ссыльный. Даже во время трагического для него путешествия в Сибирь, только что пережив страшное следствие в руках небезызвестного С.И. Шешковского («домашний палач кроткия Екатерины» — называл этого человека Пушкин), еще больной от варварского путешествия в оковах и в летнем костюме, в котором он был арестован, из Петербурга в Москву, он возобновляет научные наблюдения над местами, куда его забросила судьба.
Но пожалуй, решающая черта энциклопедиста — постоянное стремление не только изучить, но и переделать мир. Энциклопедист убежден, что судьба поставила его свидетелем и участником нового сотворения мира. Поэтому он может не приходить в отчаяние в самые критические моменты своей биографии. Так, Кондорсе, скрываясь на чердаках и в подвалах Парижа от гильотины и Робеспьера, писал утопический проект будущего счастливого преобразования общества. Слова Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир // В его минуты роковые» — сжато и точно передают это мироощущение. Мы встречаем иногда противопоставление двух терминов: «просветитель» и «революционер», полагая, что первый надеется исправить мир просвещением, а второй — насилием. Такая антитеза была чужда XVIII веку: просветитель хотел переделать мир на основах разума, а вопросы тактики были для него второстепенными.
Однако русское Просвещение далеко не во всем совпадало с французским. Прежде всего, просветитель, наблюдающий Французскую революцию, террор и падение республики, находился в принципиально иной позиции, чем его французские предшественники: там были безграничные надежды, здесь — горькие итоги. Но дело не только в этом: чем дальше на восток, тем острее становился вопрос о практике просветительских идей. Уже Шиллер в «Заговоре Фиеско в Генуе» и в «Дон Карлосе» встал перед вопросом, который не тревожил французских просветителей, — как соединить теорию с практикой? Для России этот вопрос сделался основным. Пушкин уличал Радищева в противоречиях и видел в этом недостаток. Для Радищева такая позиция была принципиальной. Он не согласовывал свои практические действия с теорией, а брал в руки, как хватают в разгаре боя, то оружие, которое употребительно, те теории, которые могли послужить его заветной практике. Так, например, построен знаменитый трактат «О человеке, его смертности и бессмертии». Его объединяющая мысль — необходимость героической личности, готовой отдать жизнь за свободу человека. Далее разбираются два варианта: человеческое существо материально, со смертью кончается для человека всё, и — душа бессмертна и смерть — лишь переход к высшей форме жизни. Радищев не отдает предпочтения ни той, ни другой концепции, и за это его неоднократно упрекали, обвиняя в эклектике, непоследовательности или же предполагали цензурные уловки — спасительное средство для тех, кто не может совладать с материалом. Радищев же сам дал очень ясный ответ: человек может думать, что с жизнью всё кончается, или предполагать бессмертие души. Но в любом случае он должен преодолеть страх смерти и быть готовым принести себя в жертву своим убеждениям».
Ю. М. Лотман
5 фактов об Александре Радищеве
- Будучи чиновником таможни, Радищев прославился тем, что не брал взяток. Также про него в Петербурге ходил слух, что, получая из рук Екатерины орден, он не встал на колени, поскольку закон не требовал этого.
- Александр Радищев был женат дважды. Его первая жена Анна Рубановская умерла в 1783 году при родах. В ссылку к нему приехала сестра его жены Елизавета, на которой он вскоре женился. Подобные браки не разрешались тогдашним законодательством и церковью, но Радищев добился официального венчания (возможно, при помощи взятки).
- Елизавета Рубановская спасла Радищева от пыток во время следствия. Она отправилась в Петропавловскую крепость и отдала свои драгоценности начальнику Тайной канцелярии Семену Шешковскому, который был известен как взяточник.
- От первого брака у Радищева было четверо детей, от второго – трое.
- В эпиграфе к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищев использовал строчки о трехглавом чудище Кербере из «Телемахиды» Тредьяковского, но изменил их, использовав слово "стозевно" вместо "тризевно".
Материалы об Александре Радищеве
Статья об Александре Радищеве в энциклопедии «Кругосвет»
Александр Радищев в проекте «Хронос»
Ю. Лотман об Александре Радищеве
Произведения Радищева в библиотеке Максима Мошкова
Статья об Александре Радищеве в русской Википедии