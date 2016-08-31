Пушкинский музей ограничит время просмотра выставки Рафаэля

Посетители выставки «Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из Галерей Уффици и других собраний Италии», открытие которой состоится 13 сентября в ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве, смогут пробыть там не долее 45 минут, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Там пояснили, что посещение этой конкретной выставки будет осуществляться по сеансам продолжительностью 45 минут, по истечении которых зрителям придется покинуть экспозицию.

Представитель пресс-службы напомнил, что такова общемировая практика: к примеру, «Тайную вечерю» в Милане можно созерцать не долее 15 минут. «Когда речь идет о мастерах Возрождения, приходится устанавливать четкие рамки», — сказали в пресс-службе ГМИИ имени А.С. Пушкина.

В экспозицию войдут 11 произведений — восемь картин и три графических листа. Организаторы ранее поясняли, что, несмотря на небольшое количество работ на выставке, они подобраны таким образом, чтобы в полной мере отражать разные периоды творчества Рафаэля.

Выставка будет открыта до 11 декабря, она проводится под патронатом посольства Итальянской республики и лично посла Чезаре Марии Рагальини.