Минобороны подвело итоги внезапной проверки боеготовности российских войск

В российском министерстве обороны сообщили о завершении внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности войск Южного, части сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, главного командования Воздушно-космических сил и командования Воздушно-десантных войск.

По словам представителя ведомства, проверка предполагала переброску войск на большие расстояния (более 2 тысяч километров) разными видами транспорта — по воздуху, железной дороге и воде. После переброски подразделения выполняли различные задачи на незнакомой им территории.

В ходе проверки «зенитные ракетные полки на полигонах Ашулук и Капустин Яр осуществили практические пуски ракет по мишеням различного класса», говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Кроме того, авиация ВКС, ЮВО, ЦВО и ЗВО с оперативных аэродромов несла боевое дежурство по противовоздушной обороне, прикрытию колонн техники с воздуха, а также осуществила «ракетно-бомбовый удар по условным наземным целям».

Черноморский флот и Каспийская флотилия упражнялись в совместной стрельбе из корабельных артиллерийских установок и тренировались в выполнении комплекса мероприятий поисково-спасательного обеспечения.

В сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства говорится, что на всех этапах внезапной проверки привлекались «органы военного управления, соединения и воинские части материально-технического обеспечения (МТО)», которые «выполняли задачи по всестороннему обеспечению войск».

Также проверка подразумевала мобилизационные мероприятия по призыву из запаса граджан, включая резервистов, и поставку военных автомобилей для «формирования воинских частей территориальной обороны».

«Мероприятия внезапной проверки завершают подготовку войск (сил) к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016"», — подытожили в Минобороны РФ.

Напомним, внезапная проверка боеготовности российских вооруженных сил была объявлена по приказу Верховного Главнокомандующего и проводилась в период с 25 по 31 августа, вызвав критические замечания западных политиков.