Новый министр образования решила избавиться от заместителей

Ольга Васильева, недавно возглавившая российское министерство образования и науки, выступила с инициативой об отправке в отставку троих своих заместителей, передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Ольгу Голодец.

По ее словам, соответствующее предложение напрямую исходило от Васильевой. Ранее высокопоставленный источник в сфере образования рассказал агентству, что из Минобрнауки могут уйти три замглавы ведомства — причем в скором времени и не по собственному желанию.

Собеседник РИА Новости утверждает, что речь идет о Екатерине Толстиковой, Александре Повалко и Александре Климове.

Напомним, 19 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении Дмитрия Ливанова от исполнения обязанностей министра образования и науки, назначив на его место замначальника управления по общественным проектам кремлевской администрации Ольгу Васильеву. Ливанов же был назначен спецпредставителем президента по торгово-экономическим связям с Украиной.

Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов в беседе с «Полит.ру» предположил, что «вскоре почти все адекватные люди будут жалеть об уходе Ливанова и вспоминать его как адекватного министра».