Сенат Бразилии проголосовал за отставку президента

Бразильский сенат проголосовал за отставку президента страны Дилмы Русеф. Таким образом, процесс импичмента был завершен, передает местный телеканал Globo.

Отставку президента поддержал 61 сенатор, против высказались 20. Воздержавшихся при голосовании не было.

Всего в процедуре принял участие 81 сенатор. Для отстранения Русеф требовались голоса 54 законодателей.

Отметим, процедура импичмента была начата после того, как оппозиция обвинила Русеф в налоговых злоупотреблениях и использовании бюджетных средств в ходе ее избирательной кампании.

Русеф было решено отстранить от власти на полгода до того, как процедура импичмента завершится. В настоящее время ее обязанности исполняет вице-президент страны Мишел Темер.