Путин одобрил предложение по введению приоритета зарплат перед другими выплатами

Президент России Владимир Путин одобрил предложение председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаила Шмакова о внесении в Гражданский кодекс положения, закрепляющего приоритет заработной платы перед другими платежами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече, состоявшейся накануне поздно вечером, Шмаков сообщил президенту, что эта мера является законным способом сокращения долгов по зарплате, соответствующим конвенции Международной организации труда по защите заработной платы.

«По закону о ратификации, который был принят, уже с августа 2013 года мы можем внести в свое законодательство, в том числе в Гражданский кодекс, положение о том, что заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными платежами, такими как взносы в социальные фонды и даже налоги», — сообщил Шмаков.

Владимир Путин назвал идею обоснованной, но порекомендовал найти компромисс. Так как «отчисления в бюджет – это тоже заработная плата в социальной сфере: учителя, врачи, военные».