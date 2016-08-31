Ученые собирают подписи под петицией за сохранение Центра русского фольклора

На сайте change.org появилась петиция в защиту государственного республиканского Центра русского фольклора (ГРЦРФ). Отмечается, что 30 августа 2016 года стало известно, что эту научно-исследовательскую организацию, существующую уже более 25 лет, Министерство культуры РФ собирается упразднить и перепрофилировать в некий Центр экспертизы театральных проектов. На момент публикации этой новости уже более 850 человек поставили свою подпись под обращением к министру культуры России Владимиру Мединскому.

«Весь многолетний опыт наших научных сотрудников, среди которых немало известных крупных ученых, наш уникальный архив, наши издания (а это журнал "Живая старина" и альманах "Традиционная культура") стали никому не нужны, – отмечается в документе, - и вместо этого Центр, который с 1990 года широко занимается, наряду с другими задачами, научной деятельностью, популяризацией аутентичного фольклора и народной традиции, координацией работы теоретиков и практиков, исследователей, носителей традиции и всего фольклорного движения, – теперь перепрофилируют в организацию, которая не будет иметь никакого отношения к фольклору, его сохранению, актуализации и изучению».

«Результаты многолетних экспедиций, кропотливого труда по изучению и актуализации фольклора завтра будут просто выброшены как ненужный хлам. Члены коллектива, среди которых большая часть – доктора и кандидаты наук, будут вынуждены искать себе работу», – подчеркивают сотрудники Центра.

«Будут свернуты многочисленные научные проекты и программы. Останется неизданным множество книг и статей. На улице окажется архив, насчитывающий тысячи бобин и аудиокассет с уникальными записями аутентичного фольклора, многие из которых были сделаны еще задолго до основания самого Центра», – говорится в обращении к министру культуры РФ.

Напомним, что Центр занимает здание в самом центре Москвы по адресу: Турчанинов пер., д. 6. На сайте Центра фольклора отмечается, что окончательное решение вопроса Министерством культуры РФ ожидается в течение трех дней. Директор Центра Александр Ефимов был уволен в связи с окончанием срока контракта. Ученые отмечают, что в случае закрытия или перепрофилирования ГРЦРФ под угрозой срыва окажутся многие значимые для российской культуры и науки проекты: IV Всероссийский конгресс фольклористов, XI Международный общественно-культурный Форум «Живая традиция», I Всероссийский детско-юношеский форум «Наследники традиций», будет остановлена работа над Каталогом объектов нематериального культурного наследия.