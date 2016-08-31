Россияне резко сократили расходы на сборы детей в школу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о том, какие расходы в нынешнем году несут жители России при подготовке своих детей к школе. Согласно данным социологического исследования, россияне сильно сократили эту статью расходов по сравнению с предыдущим годом.

Респонденты признались, что потратят на подготовку детей к учебному году 14,8 тысяч рублей — это на 26% меньше, чем в прошлом году (20 тысяч рублей). В частности, на покупку одежды и обуви в нынешнем году тратится 5,9 тысячи рублей (7,2 тысячи рублей в 2015 году), на приобретение школьных портфелей и рюкзаков — 2,2 тысячи рублей (2,9 тысячи рублей в 2015 году).

Почти 2 тысячи рублей тратится в этом году на письменные принадлежности — по сравнению с прошлогодним показателем в 2,3 тысячи рублей.

Наибольшую экономию ВЦИОМ выявил при покупке рабочих тетрадей и учебных пособий: в 2015 году эта статья расходов составляла 3 тысячи рублей, в нынешнем сократилась до 1,9 тысячи рублей.

Уменьшились и добровольные родительские взносы, которые в прошлом году достигали 1,6 тысячи рублей, а в 2016 году снизились до 716 рублей.

Социологический опрос проводился с участием 1,6 тысячи человек в конце августа, затронув 130 населенных пунктов в 46 российских регионах.