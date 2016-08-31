Мамиашвили публично извинился перед избитой им борцом Тражуковой

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили снова извинился перед Инной Тражуковой. В интервью агентству «Р-Спорт» он объяснил инцидент на бразильской Олимпиаде огромным напряжением и нервозностью.

«Инцидент в Рио был вызван огромным напряжением и нервозностью, которая всегда сопутствует таким значимым мероприятиям, как Олимпийские игры, и той ответственностью за результат, которая лежала на команде. Но уже начался новый олимпийский цикл, впереди у борцов новые вызовы, и только поняв друг друга и объединив усилия, можно решить эти большие задачи», — завил он.

20 августа российский борец Инна Тражукова заявила о том, что за проигрыш польской спортсменке Михаил Мамиашвили дважды ударил ее и прилюдно оскорбил. Она добавила, что по факту избиения намерена обратиться в прокуратуру.

Мамиашвили признал тот факт, что накричал на спортсменку, однако рукоприкладство отрицал.

«Никакой суд меня не убедит в том, что безвольному и равнодушному человеку я не имею права высказать», — заявил он агентству.

24 августа Михаил Мамиашвили извинился перед Тражуковой и другими представительницами сборной России по борьбе, которых ранее называл ничтожествами.

«Тысячу раз и перед самой Инной, и перед всеми девчонками могу извиниться», — сказал он. Мамиашвили подчеркнул, что спортсмены на Олимпиаде должны идти до конца.

Инна Тражукова заявила, что лично ей ни Мамиашвили, ни ФСБР извинений не принесли.

«Я прочитала в СМИ о том, что Мамиашвили сегодня публично извинился за свое поведение в Рио, но не за то, что ударил меня и обвинил в предательстве Родины», - отметила спортсменка.