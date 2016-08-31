«Брошенный друзьями» турист заявил об одиночном походе

Спасенный в природном парке Ергаки под Красноярском 37-летний турист Денис Гаврилкин, которого якобы оставили там друзья, поведал подробности о своем походе в горы. Интервью с ним опубликовала «Комсомольская правда».

Выяснилось, что мужчина пошел в горы один, разбил базовый лагерь, а оттуда начал совершать «радиальные» выходы. В одну из вылазок турист поскользнулся на камне и вывихнул ногу.

Гаврилкину удалось встретить четверых туристов из другой группы, которые дали ему бинты и телефон, по которому турист связался с матерью, а та - с МЧС. Потом новые знакомые помогли мужчине спуститься к озеру Светлое. Там в базовом лагере дежурит работник парка, есть еда и медикаменты.

Вот как прокомментировал сообщения в СМИ сам Гаврилкин: «Пришли за мной, спустили, все нормально. Я доволен, благодарен этим ребятам. Я один был, без группы. Поднялся – подвернул ножку и позвонил МЧС. Они спустились со мной. Я попрощался с ними, вот и все. Сейчас живу тут, лечусь. Я вообще услышал про эту историю в первый раз, и я просто в шоке! СМИ, как обычно, все преувеличили. Обычная ситуация. У тех ребят был телефон местный, а мой здесь не ловит. И логично, что я позвонил с их телефона. Что в этом такого?».