SWIFT призналась в новых удачных кибератаках на систему

Платежная система SWIFT объявила о новых хакерских атаках, сообщает Reuters со ссылкой на копию письма, которое было разослано клиентам брюссельской компании.

«Клиентское пространство было нарушено, были совершены последовательные попытки отправить поддельные запросы на платежные операции. Это непрерывная, приспосабливающаяся и сложная угроза, и она будет сохраняться», – говорится в письме.

SWIFT подтвердила, что некоторые кибератаки оказались успешными, и ее клиенты потеряли деньги, но не сообщила, сколько именно. Известно только, что жертвы сильно различаются по объемам потерь и географии, но всех пострадавших объединяет одно — злоумышленники отправляли им послания с запросом на денежные переводы на их счета.

Напомним, 16 марта 2016 года СМИ сообщили, что из центрального банка Бангладеш через межбанковскую систему SWIFT был похищен 101 млн долларов. Еще 850 млн долларов удалось вернуть, отозвав 46 сомнительных переводов.

Похищенные деньги были найдены в филиппинском Rizal Bank (81 млн) и в Pan Asia Banking из Шри-Ланки (20 млн).