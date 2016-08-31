Правительство отвергло предложение Минфина по увеличению налогов

Министерство финансов подготовило бюджетный прогноз на 2017-2019 годы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на семь правительственных чиновников, предоставивших соответствующие документы ведомства.

Минфин ожидает повышения налогов, мобилизацию доходов и исчерпание суверенных фондов за три года. За 2017-2019 годы ведомство намеревается дополнительно собрать почти 2,5 трлн рублей. Посчитано, что же в 2017 году можно будет пополнить казну 670 млрд рублей, а в 2019 — почти 1 трлн рублей.

Минфин предполагает взыскать эти деньги с «Газпрома», нефтяников, производителей табачных изделий, ввести акциз на напитки с добавлением сахара, и НДС на интернет-торговлю, взять больше дивидендов с госкомпаний.

Таким образом, Минфин рассчитывать сокращать дефицит бюджета на 1% ежегодно, с 3,2% в 2017 году, до 1,3% в 2019 году. Расходы ведомства будут заморожены на три года в размере 15,787 трлн рублей в год. Но даже при фиксированных тратах без повышения налогов дефицит за три года составит 60% больше целевого дефицита и даже возрастет на 3,5 трлн рублей.

Как сообщил один из источников издания, первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов и вице-премьер Аркадий Дворкович высказали свое недовольство тем, что Минфин вышел на совещание с настолько непроработанными предложениями. По мнению источника, подобные меры даже обсуждать пока нельзя.

16 мая 2016 года СМИ узнали о намерении правительства повысить подоходный налог и налог на добавленную стоимость (НДС). Стало известно, что рассматривается или применение прогрессивной шкалы налогообложения, или повышение ставки с 13% до 20%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщив, что в Кремле нет четкой позиции по поводу возможного повышения подоходного налога и НДС в стране после президентских выборов 2018 года